Che sorpresa, Putin si ricandida

Vladimir Putin si ricandida, parteciperà senza dibattito e senza contraddittorio alle elezioni russe del 17 marzo del 2024. Non c’era alcuna incertezza, alcuna suspense, tutti erano convinti che si sarebbe ricandidato, eppure il capo del Cremlino ha deciso di tirarla per le lunghe, nonostante nel 2020, con le restrizioni sanitarie e la pandemia, avesse chiamato i russi a votare per scegliere se cambiare o no la costituzione, e il cambiamento principale riguardava l’abolizione della regola che impone al presidente di non fare più di due mandati consecutivi. La Costituzione venne cambiata e Putin si è risparmiato la fatica di dover pensare a un escamotage come fece nel 2008, quando mise Dmitri Medvedev a fare il presidente, per sé prese la carica di primo ministro, e il cambiamento era soltanto di facciata. Ora, il voto del 17 marzo sembra un esercizio estetico per truccare con parvenze democratiche un regime, tanto Putin vincerà e le elezioni in Russia sono un rito dall’esito scontato.

