Scriviamolo sui muri che i fondi per l'Ucraina danno lavoro agli americani e fanno crescere economia e sicurezza

L’Amministrazione Biden vuole stanziare circa 68 miliardi di dollari in armi e assistenza militare all’Ucraina, di cui il 90 per cento resterà negli Stati Uniti per pagare i contratti di produzione delle armi e gli stipendi dei lavoratori delle fabbriche in cui il materiale bellico viene prodotto. Quindi i fondi per l’Ucraina non sono affatto a perdere (il celebre assegno in bianco contro cui si rivolta da un anno il Partito repubblicano) né in esaurimento (come sostengono i declinisti), ma anzi sono un volano economico che riguarda l’America e i lavoratori americani, di cui moltissimi sono negli stati a maggioranza repubblicana.