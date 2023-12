Putin s'è goduto gli ultimi attimi dell'indecisione europea facendo quello che ha vinto

Tallinn, dalla nostra inviata. C’è il rito di contare la durata delle conferenze stampa di fine anno e delle linee dirette con i cittadini, due momenti che quest’anno il presidente russo ha unito in uno spettacolo unico per non doversi ripetere. A Vladimir Putin piace tenere i giornalisti incollati agli schermi o alle sedie, con i cartelli in mano, per avere l’occasione di fare la domanda. Lo scorso anno il rito è saltato, c’era poco da dire: quando, le cose non vanno bene, Putin non sente di dover dare spiegazioni. Ma oggi, il presidente russo, senza il bisogno di dire nulla, si è esibito in quattro ore di calma e di vuoto per dire che tutto va secondo i piani. E’ stato un ritorno, il primo dal 24 febbraio 2022. Putin ha ribadito che i suoi obiettivi non sono cambiati, ma è pronto a fare la pace. Lo dice spesso, ma non lascia spazio alle incomprensioni, vuol dire che per lui la guerra finirà quando l’Ucraina sarà sottomessa, aspetta soltanto che qualcuno abbocchi, magari a Bruxelles, dove si litiga, o a Washington dove si aspetta. La guerra vecchia maniera va quindi avanti, secondo il presidente russo, fino a quando l’Ucraina sarà costretta a cedere. Quel momento Putin lo attende, nel frattempo però è periodo di campagna elettorale senza oppositori e quindi ha escluso una nuova mobilitazione: ci sono migliaia di persone che si presentano volontarie ogni giorno, ha detto, non c’è bisogno di costringere nessuno. La Russia ha forza e ha armi, ma non le bastano per vincere la guerra. A rendere Putin così calmo mentre risponde alle domande sono le lotte europee e le elezioni del prossimo anno, la guerra tra Israele e Hamas, il voto americano e il costo delle decisioni di Biden.

