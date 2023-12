L'Estonia è stanca della stanchezza degli europei

Tallinn, dalla nostra inviata. Ci sono due bandiere enormi a piazza della Libertà, sembrano abbracciarsi, anche se come colori fanno a pugni. Sono lì da ventidue mesi, sono lì da seicentocinquantasette giorni: continuano a rimanere impassibili, l’una accanto all’altra in questo spazio che Tallinn ha consacrato alla storia della sua resistenza contro ogni occupante, nazista o sovietico. Non c’è stanchezza nella capitale dell’Estonia sotto l’abbraccio della bandiera ucraina e di quella estone, i giorni dall’inizio dell’invasione russa si contano tutti, ma finora il paese baltico non ha fatto un passo indietro e ha deciso di destinare l’uno per cento del suo pil per la Difesa al sostegno dell’Ucraina.

