Come sarà la difesa dell'Ucraina ora che a guidarla c'è Oleksandr Syrsky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha infine mandato via il capo delle Forze armate, Valery Zaluzhny, che ha detto che la guerra nel 2024 sarà diversa da quella che è stata finora e quindi c’è bisogno di cambiamenti e di una nuova strategia. Al suo posto, Zelensky ha nominato il generale che finora era a capo delle operazioni militari di terra, Oleksandr Syrsky, che già nell’aprile del 2022 era stato nominato Eroe dell’Ucraina perché aveva organizzato la difesa di Kyiv nei primi giorni dell’invasione russa, quando nessuno ci credeva davvero, ma lui sì: fu sua l’idea di aprire la diga vicino a Irpin che costrinse i russi, allagati, a retrocedere. Il nome di Syrsky come possibile sostituto di Zaluzhny circola da quando sono emersi i dissapori tra l’ormai ex capo delle Forze armate ucraine e il presidente.

