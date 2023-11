L'Ucraina in stallo, dice il generale Zaluzhny. L'Ue non fa abbastanza per una guerra "esistenziale"

Il militare ucraino spiega che "la cosa più di valore è la nostra gente" e come "non possiamo permetterci di essere stanchi". Nel frattempo l'Unione europea prepara l'avvio dei negoziati per l'adesione di Kyiv

Il generale Valery Zaluzhny, il comandante delle Forze armate dell’Ucraina, ha detto all’Economist che la guerra è entrata in una fase di stallo “proprio come durante la Prima guerra mondiale”. Una guerra di posizione lunga mette gli occidentali davanti al dilemma che li persegue dall’inizio della guerra: se l’Ucraina è “esistenziale” anche per loro, saranno in grado di mobilitare tutte le risorse finanziare e militari per la vittoria, oppure cederanno alla stanchezza su cui punta Vladimir Putin?