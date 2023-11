Il pasticciaccio telefonico Meloni-comici russi visto da Ferdinando Nelli Feroci

“Non deve più accadere”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito del cosiddetto “scherzo telefonico” fatto alla premier Giorgia Meloni da due comici (impostori) russi, uno dei quali ieri sera era annunciato come ospite a “Otto e mezzo”, su La7. “Certamente c’è stata una superficialità da parte di chi ha organizzato la telefonata”, ha aggiunto il vicepremier ai microfoni di Rai Radio1, definendo tuttavia le parole di Meloni “chiaro segnale di conferma della linea politica del nostro paese”. Ma l’episodio ha lasciato una scia di dubbi e congetture. Dall’opposizione, ieri, il presidente dem del Copasir Lorenzo Guerini esortava “ad agire affinché simili circostanze non si ripetano in futuro". E anche in seno all’Unione europea serpeggiava preoccupazione, tanto più che Meloni, nella telefonata con colui che pensava essere il presidente della Commissione dell’Unione Africana, aveva accennato qualche distinguo tra l’Italia e la Francia, a partire da alcune considerazioni sul golpe in Niger. E anche se l’ufficio del consigliere diplomatico della premier, guidato dall’ambasciatore Francesco Maria Talò, aveva, già il giorno precedente, diramato una nota di rammarico, ieri la questione appariva (come minimo) non chiusa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE