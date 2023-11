Bravo presidente Biden, ma la storia continua

Fin qui Joe Biden ha tenuto a bada la Russia di Putin, riunificando l’occidente euroatlantico e infliggendo colpi duri all’espansionismo autocratico di Mosca; ha fatto fronte alle questioni di strategia e di difesa nell’Indo-Pacifico, dove alligna l’ambiguità cinese nutrita di forza e sapienza, con gli accordi Aukus trilaterali per la difesa sottomarina (Usa, Uk, Australia) e sollecitando l’India nel dialogo quadripolare (il Quad); ha riportato in medio oriente l’America in funzione di garante forte ma sorvegliato della difesa di Israele, senza mollare la presa sul dialogo del patto di Abramo con gli Emirati e sullo sfondo i sauditi, tappando per ora il buco nella politica di dissuasione verso l’Iran con uno spiegamento militare imponente. Un’Amministrazione impegnata su tre fronti contemporaneamente, e a questo livello di tensione, non si era mai vista.

