Continua la guerra di Putin in Ucraina, le notizie di oggi

Tredicesimo giorno dall'inizio dell'invasione. Mosca offre corridoi verso la Russia, condizione inaccettabile per Kyiv. Ancora attacchi sui civili, nella città di Sumy muoiono anche bambini sotto le bombe. Secondo l'esercito ucraino è stato ucciso il maggiore generale russo Gerasimov, veterano di Siria, Cecenia e Crimea

L'evacuazione da Kyiv

[ore 10.18] Alle 8,30 ore italiane, fanno sapere le autorità di Kyiv, erano già state evacuate dalla capitale ucraina 150 persone.

La lettera dell'ex presidente in esilio a Zelensky

[ore 9.45]

L'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich, che è stato estromesso dal potere nel 2014 ed è fuggito in Russia dopo avere tentato di rimanere in carica con una sanguinaria repressione dei moti di Euromaidan, ha fatto un appello all'attuale presidente Volodymyr Zelensky a fare un accordo di pace con Putin anche se l'esercito russo sta bombardando il suo paese. In una lettera di due pagine scritta principalmente in russo, Yanukovich dice che la sofferenza degli ucraini gli causa un grande dolore. Passa quindi all'ucraino per rivolgersi direttamente a Zelenskyy: “Probabilmente sogni di diventare un vero eroe! Ma l'eroismo non è ostentazione, non si tratta di combattere fino all'ultimo ucraino", scrive Yanukovich, secondo una copia della lettera riportata dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

Yanukovich quindi invita Zelensky "a superare il proprio orgoglio e ambizione per il bene della vita degli altri". Conclude citando la Bibbia (Matteo 5:9): “Beati gli operatori di pace”. L'appello dell'ex presidente ucraino in esilio arriva dopo le richieste del Cremlino di riportarlo al potere.

L'evacuazione di Sumy

[ore 9,30] Abbiamo qualche dettaglio in più sull'evacuazione dei civili dalla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, ora in corso. Russia e Ucraina hanno concordato di organizzare un corridoio umanitario per consentire ai civili di fuggire dalla città, che è stata parzialmente circondata dalle forze russe e pesantemente bombardata, con nove persone uccise lunedì. Il cessate il fuoco concordato dovrebbe durare dalle 09 alle 21 ora locale (dalle 8 alle 20 in Italia). Gli sfollati viaggeranno verso Poltava, una città dell'Ucraina centrale, 175 chilometri più a sud.

Già "oggi o domani" si arriverà a quota due milioni di rifugiati ucraini, ha affermato l'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi in una conferenza stampa a Oslo. Secondo l'agenzia della Guardia di frontiera polacca, dall'inizio della guerra 1,2 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina alla Polonia. Solo lunedì, 141.500 persone hanno attraversato la frontiera, ha scritto l'agenzia su Twitter, appena sotto il record giornaliero di domenica di 142.300.

#Pomagamy



Od 24.02 z Ukrainydo Polski przyjechało 1,2 mln osób.

Wczoraj tj.07.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 141,5 tys. podróżnych . To mniej niż dzień wcześniej.

Dzisiaj do godz.07.00 przyjechało 35,3 tys. osób-to również mniej niż wczoraj o 16%.#NOSG #BiOSG pic.twitter.com/IJJn07xHBn — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 8, 2022

Ecco cosa sta succedendo

È iniziato il tredicesimo giorno di guerra in Ucraina e le città sotto assedio sperano nella tregua annunciata per questa mattina dai russi, la quarta dopo tre consecutive cadute nel vuoto. Dalle 9 locali (le 8 italiane) il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato corridoi umanitari per evacuare i civili da Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol'. Ciascuno dei numerosi precedenti tentativi di evacuazione è fallito, con le parti in guerra che si incolpavano a vicenda. Ieri l'esercito di Putin non ha rispettato il cessate il fuoco e ha invece sparato sui civili in fuga. Anche oggi non c'è grande ottimismo: la maggior parte delle vie di evacuazione offerte da Mosca sono verso la Russia, una condizione descritta come inaccettabile dal governo di Kyiv. Per Putin prevalere sul campo è importante ma lo è anche mantenere il consenso interno nel suo paese. Pensava a una guerra lampo e non l'ha ottenuta: ora è costretto a stringere su censura e repressione. Il racconto che si fa nei confini russi è infatti quello di profughi civili che scappano dall'esercito ucraino.

Continuano intanto anche gli sforzi diplomatici. Martin Griffiths, coordinatore Onu per gli aiuti alle emergenze (OCHA), ha invitato l'Ucraina e la Russia a garantire un passaggio sicuro per i civili in fuga dai combattimenti e per la consegna di aiuti umanitari nelle aree di ostilità. In una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il tedesco Olaf Scholz, il francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson lunedì sera, i leader hanno concordato di "continuare a esercitare pressioni sulla Russia per isolare Putin a livello diplomatico ed economico". Macron e Scholz parleranno oggi con il presidente cinese Xi Jinping, che molti ritengono possa fare pressioni importanti sul Cremlino ma che l'occidente continua a considerare ambiguo nelle sue posizioni sul conflitto. Giovedì e venerdì sotto la presidenza di Emmanuel Macron e Charles Michel si terrà un vertice a Versailles per fronteggiare la minaccia posta da Vladimir Putin. Abbiamo messo le mani sulla bozza delle conclusioni della riunione informale dei capi di stato e di governo dei ventisette: i leader si impegneranno a “eliminare progressivamente la nostra dipendenza dalle importazioni russe di gas, petrolio e carbone”.

Lunedì sono emerse notizie di attacchi della Russia ai corridoi umanitari a Irpin vicino a Kyiv e in altre grandi città, mentre anche Odesa è stata bombardata. Secondo le autorità ucraine, almeno 13 civili sono stati uccisi in un attacco aereo contro una fabbrica di pane vicino a Kyiv. Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco aereo contro la città ucraina di Sumy, nel nordest del paese. Sono state colpite aree civili e residenziali e il viceministro ucraino dice che ci sono 18 vittime, tra cui anche dei bambini. L'account social del Parlamento ucraino ha pubblicato alcune foto strazianti delle piccole vittime (ATTENZIONE, le immagini sono molto forti e possono urtare la vostra sensibilità). Altre fonti parlando di una decina di morti. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky, in un video postato su Facebook, spiega che c'è stata una "battaglia impari" con le forze russe che hanno bombardato i civili: "Non lo perdoneremo mai", dice.

Le vittime civili continuano ad aumentare sotto i bombardamenti di Putin, riporta il Servizio di emergenza statale ucraino (SES). A Zhyotymyr, a ovest di Kyiv, nelle prime ore del mattino è stato spento un incendio al deposito petrolifero di Chernyakhiv. A Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, sono scoppiati diversi incendi in aree residenziali. Quattro civili sono stati uccisi nell'attacco russo e altri cinque sono stati salvati dalle macerie prima di essere portati d'urgenza in ospedale. A Kharkiv, la seconda città del paese, che si trova nell'Ucraina orientale, almeno quattro persone sono state uccise dagli attacchi dell'esercito russo.

Secondo il ministero della Difesa ucraino, Vitaly Gerasimov, un alto comandante dell'esercito russo, è stato ucciso durante i combattimenti vicino a Kharkiv. Il maggiore generale Gerasimov, capo di stato maggiore e primo vice comandante della 41a armata russa, ha 45 anni ed è un veterano impegnato con le forze russe in Siria e in Cecenia e nella crisi della Crimea nel 2014. La Russia non ha rilasciato commenti e non ci sono al momento fonti indipendenti che lo confermano. Tuttavia il corrispondente diplomatico della BBC Paul Adams scrive su Twitter: "Qualunque sia l'esito di questa guerra inutile, è già stato un disastro assoluto per l'esercito russo. Diventa sempre più difficile vedere come ciò può apparire una 'vittoria' ".

Whatever the outcome of this needless war, it's already been an unmitigated disaster for the Russian military. The first real enemy it's come up against and the results have been catastrophic. Getting harder and harder to see what a “win” looks like https://t.co/lbdD7lTPjr — Paul Adams (@BBCPaulAdams) March 7, 2022

"La Russia non ha ancora fatto progressi" significativi nella sua invasione, ha detto a Bbc Breakfast il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace. Quella colonna di mezzi militari, corazzati e logistici, "di cui abbiamo spesso parlato è ancora praticamente bloccata". Anche per questo ormai le forze di Vladimir Putin stanno "diventando sempre più disperate" e "stiamo vedendo i russi raddoppiare la brutalità".