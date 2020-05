La scelta di Angela Merkel

C’è chi dice che il 18 maggio del 2020 diventerà una data cruciale per l’Unione europea, una di quelle cui troveremo un nome, un simbolo, una cerimonia sperando che il tempo non la logori troppo come spesso accade con le faccende comunitarie. E’ il giorno in cui la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno presentato una proposta di salvataggio europeo che segna una svolta nello storico approccio tedesco e merkeliano agli affari dell’Ue: 500 miliardi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.