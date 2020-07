Buon compleanno, Angela Merkel

Oggi la cancelliera tedesca compie sessantasei anni. Non è la prima volta che passa il compleanno con i suoi colleghi europei.

German Chancellor Angela Merkel turns 66 today.



Qui era il 2014, compleanno tondo e maglietta con le firme.

La pandemia ha portato la Merkel a un cambiamento epocale, che potrebbe cambiare il futuro dell’Unione europea. Giuliano Ferrara ha raccontato questa svolta "spendacciona e decisionista”.

“Questa leadership che si diceva molle, melliflua in senso basso machiavellico, e che si voleva egemonistica ma senza responsabilità, senza vera capacità di guida, appare alla luce della grande crisi sanitaria e delle sue devastanti conseguenze economiche e sociali come una protezione e una visione calma, serena e fortissima”

Claudio Cerasa ha spiegato che cosa vuol dire per il celebre tic anti tedesco che va forte in Europa e in Italia se la Germania “diventa buona”.

Europa ma non solo. Merkel e il miracolo della Germania diventata buona Ha domato i populismi imponendo la solidarietà in Europa. Per la prima volta da molto tempo, in Italia ma non solo, l’egemonia tedesca nell'Unione europea non è un processo che viene osservato con preoccupazione

"Ha dimostrato che essere rigoristi sui conti non significa chiedere il sangue ai propri cittadini

ma significa al contrario proteggere i propri cittadini e lo ha fatto riuscendo a far diventare popolare l’idea non populista di spendere denaro per investire non sul futuro dei propri sondaggi ma sul futuro del proprio paese"

Qui ci siamo segnati la data della svolta: 18 maggio 2020

La scelta di Angela Merkel Ricordiamocelo, il 18 maggio 2020: è il giorno in cui la cancelliera ha deciso di salvare l’Europa dall’egoismo (pure dal suo)

“Questa svolta è “impressive”, salta all’occhio, dice al Foglio Steven Erlanger, corrispondente

del New York Times a Bruxelles, “a diciotto mesi dalla fine del suo mandato, la Merkel ha deciso

di guardare oltre la Germania, di forgiare un’eredità europea, e di farlo con coraggio”

Qui abbiamo raccontato il discorso potente della Merkel al Parlamento europeo, qualche giorno fa, la presentazione (ambiziosa) del semestre tedesco.

Merkel si carica l'Ue sulle spalle Nel semestre alla testa del Consiglio la cancelliera tedesca vuole far uscire l'Unione dalla crisi economica e indirizzarla verso un futuro di ambizione e diritti. "L'Europa non è solo l'eredità del passato, è speranza e visione”

“Angela Merkel si è candidata a entrare nel pantheon europeo, caricandosi sulle spalle

la responsabilità di far uscire l'Unione Europea dalla sua più grave crisi economica per indirizzarla verso un futuro fatto di ambizione e diritti. 'L'Europa non è solo l'eredità del passato, è speranza e visione per il futuro', ha detto la cancelliera davanti al Parlamento europeo”

Sul potere delle leadership che sanno cambiare idea.

Elogio delle leadership in trasformazione Cambiare senza rinnegarsi si può. Le splendide simmetrie di Merkel e Macron

“Si chiama uomo di stato ma è uomo di mutamento, o donna. Di movimento. Nuove opinioni,

nuove posizioni. L’Europa ha in Emmanuel Macron e in Angela Merkel due esempi di flessibilità felice, che non è opportunismo, ma realismo e pragmatismo”

E sul cambiamento che diventa un “per sempre” europeo.

Forever Angela Quando pensavi di sapere tutto della Merkel ecco che lei cambia lo sguardo, cambia il ritmo e ti mette davanti un nuovo sogno europeo. E a chi dice che tanto lei è al tramonto: siamo fatti per la luce

“Ci voleva la più metodica e prudente e cauta e calcolatrice dei leader d’occidente per riuscire nell’operazione di trasformare l’affanno dei ritardi e dell’impreparazione (perché è così che siamo da mesi: in affanno, corriamo dietro a un virus, corriamo dietro alle statue abbattute, corriamo dietro alle proteste, a ferite antiche che si saldano con quelle moderne, e sembra tutto improvviso, inatteso) in una nuova occasione: per lei, per la Germania, per l’Europa, per noi. Se serve correre, corriamo, ha detto la Merkel, ma pensiamo a dove vogliamo arrivare: la reattività non è per forza improvvisazione, si può andare veloci e composti, con un obiettivo”

Sul metodo Merkel e il segreto del suo successo, ne avevamo scritto qui

Metodo Merkel Libri, articoli, analisi fotografiche, saggi. Tutti a cercare il segreto (del successo) della cancelliera. Eppure, è tutto scritto in una bozza