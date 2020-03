Quelli dell’appeasement

Questa è la versione aggiornata e riadattata per il Foglio di un articolo pubblicato sul Grand Continent, la rivista del think tank europeo Groupe d’Etudes Géopolitiques Il ritardo e le contraddizioni nell’adozione di misure radicali per contrastare la propagazione del coronavirus in Francia non dipendono solo da un’evidente sottovalutazione della situazione italiana e da considerazioni politiche legate alle elezioni comunali del 16 marzo. Dipendono da un’esitazione più fondamentale sulla strategia da adottare, che ha fatto perdere al governo francese...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.