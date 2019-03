Perché Macron va da Fazio per fare pace con l'Italia

Parigi. Lo ha annunciato oggi pomeriggio con un tweet: “Domenica @chetempochefa ha l’onore di intervistare il Presidente della Repubblica Francese @EmmanuelMacron”. Fabio Fazio, conduttore della trasmissione più seguita della domenica sera catodica italiana, intervisterà l’inquilino dell’Eliseo a due settimane dal ritorno a Roma dell’ambasciatore francese Christian Masset, che era stato richiamato a Parigi in seguito all’inasprimento della crisi diplomatica con il governo Lega-M5S (la scintilla di troppo fu l’incontro tra Christophe Chalençon, il gilet giallo che sogna un golpe per rovesciare Macron, e il ministro dello Sviluppo economico italiano Luigi Di Maio).

Secondo le informazioni del Foglio, Macron ha voluto fortemente quest’intervista per restaurare il legame di fiducia con gli italiani, rivolgendosi direttamente a loro per ribadire quanto sia importante la relazione di amicizia tra Francia e Italia (cosa che aveva già fatto durante la telefonata privata con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella), quanto sia fondamentale, ora più che mai, prendere atto della responsabilità comune dei nostri due paesi all’interno dell’Europa dinanzi alle grandi sfide migratorie, ambientali, economiche e sociali del Ventunesimo secolo, e quanto lui stesso, in prima persona, abbia un rapporto particolare con il Belpaese e la sua cultura, un rapporto passionale e amoroso (in un’intervista che ci diede nel dicembre del 2016 da candidato di En marche! lo disse chiaramente: “Andiamo molto spesso in Italia, è il paese, più di tutti gli altri, dove amo andare quando esco dalla Francia. È un rapporto culturale forte quello con l’Italia, con Roma, Firenze, Venezia, ma soprattutto con Napoli, che è la mia città preferita, perché è una vera città barocca. Ho letto molto il teatro italiano, da Pirandello a De Filippo, ‘Sabato, domenica e lunedì’, ‘L’arte della commedia’, ed è il formidabile teatro napoletano che mi ha portato a eleggere Napoli come città italiana del cuore”).

Sempre secondo le nostre informazioni, l’intervista di domenica sera su Rai3, sarà il punto di partenza del progetto di rifondazione dell’Europa, progetto che nelle prossime settimane avrà un’importante accelerazione, fino al primo grande meeting delle europee previsto a fine marzo a Parigi, quando saranno ufficiali anche i nomi di coloro che saranno presenti nella lista della République en marche.

Inoltre martedì prossimo, secondo quanto rivelato da France Info, Macron pubblicherà un testo sull’Europa nei 28 paesi dell’Unione europea, compreso il Regno Unito. “Il presidente della Repubblica vuole rivolgersi ai francesi e ai cittadini europei avanzando delle proposte concrete. Parlerà di problematiche che possono essere risolte soltanto a livello europeo, secondo lui: l’ambiente, i flussi migratori e l’economia occuperanno uno spazio importante”, ha scritto France Info. Secondo quanto riferito da un dirigente di Lrem al sito della rete televisiva, con la tribune “verranno date le linee di forza della campagna elettorale”.