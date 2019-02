“La recessione dell’Italia è una minaccia per l'Ue”, dice la Francia

“La recessione dell’Italia è una minaccia per l'Ue”, ha detto il ministro dell’Economia di Parigi, Bruno Le Maire, in un’intervista a Bloomberg: “Parliamo tanto della Brexit, ma i problemi dell’Italia avranno un grande impatto sulla Francia e sull’Eurozona”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non ha escluso la manovra correttiva alla Camera, aggiungendo: “E’ ancora presto per parlarne”.

Tiziano Renzi si difende dalle accuse. “Non sono colpevole, la verità prima o poi verrà fuori”, ha scritto il padre dell’ex premier su Facebook: “Le ricostruzioni dei giornali sono false, rivendico la mia innocenza”.

Scontro nel governo sul rimpatrio della figlia dell’ex ambasciatore nordcoreano a Roma, Jo Song-gil. Il M5s ha chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “di riferire al più presto su questo atto molto grave. I servizi nordcoreani hanno compiuto un sequestro sul suolo italiano”.

Depositato il ddl per nazionalizzare Bankitalia. La prima firmataria del testo alla Camera, Giorgia Meloni, ha detto: “Spero di ricevere il sostegno dal M5s e dalla Lega”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0, 38 per cento. Differenziale Btp-Bund a 275 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO

Nuove armi, se l’America mette missili in Europa, dice Putin. Il presidente russo ha detto mercoledì che gli Stati Uniti hanno abbandonato il trattato sulle armi nucleari per avere “mani libere” in Europa, “avrebbero dovuto ammetterlo invece che rivolgerci accuse false”. Ma la rappresaglia, ha detto Putin, sarà certa e rapida: “La Russia sarà costretta a schierare nuove armi” per difendersi dalle minacce.

Nuova inchiesta su Benalla. Le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta sull’ex bodyguard del presidente francese Macron dopo che il Senato ha pubblicato il risultato della sua inchiesta che accusa Benalla di falsa testimonianza.

Cresce l’Independent Group inglese. Il nuovo movimento, nato lunedì da ribelli laburisti, ha accolto tre parlamentari conservatrici e un’altra parlamentare laburista.

Maduro annuncia aiuti umanitari russi e chiude le frontiere agli americani. Per domani sul confine è previsto un concerto in stile Live Aid organizzato da Richard Branson.

L’Ema dovrà pagare due affitti per i prossimi venti anni. Uno per la sede di Londra, l’altro per la nuova di Amsterdam in cui si trasferirà l’Agenzia europea del farmaco dopo la Brexit. Lo ha stabilito l’Alta corte britannica.