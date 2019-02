Su Bankitalia Fratelli d'Italia e M5s vanno sempre più a braccetto

In commissione Finanze alla Camera è arrivato il testo di legge, prima firmataria Giorgia Meloni, con il quale viene proposta la nazionalizzazione della Banca d'Italia. La relatrice è stata una deputata del Movimento 5 stelle, Francesca Anna Ruggiero. Un fatto insolito, che segna l'avvicinamento del M5s a Fratelli d'Italia, ma che è in continuità con le continue testate di Luigi Di Maio contro il portone di Palazzo Koch. "Riportiamo l'Istituto in mani pubbliche", ha commentato esultante Ruggiero, sottolineando il valore, in termini di democrazia, del rappresentare in Commissione un testo presentato dall'opposizione. D'altra parte il testo presentato da Meloni ricalca quasi completamente l’art.4 della proposta presentata dai grillini presentata il 18 aprile 2016.

L'esame in Commissione prenderà il via non prima della prossima settimana.

Qui Luciano Capone aveva analizzato la proposta del leader di Fratelli d'Italia