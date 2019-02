Diciotti di distrazione di massa

Di quanto crescerà l’economia italiana nel 2019, se crescerà? C’è una raffica di revisioni al ribasso: rispetto all’uno per cento fissato dal governo (già tagliato rispetto all’iniziale 1,5) si va dallo 0,2 della commissione Ue allo 0,3 di Fitch, allo 0,6 di Bankitalia. L’agenzia Moody’s prevede dallo zero allo 0,5. Nel frattempo si sa già come vanno le cose in queste settimane: l’Istat, dopo la recessione nella seconda metà dello scorso anno, stima una discesa “più approfondita” a fine marzo,...

