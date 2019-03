C’è un fatto politico: l’Europa sovrana è quella modello Macron

C’è un buco nella politica del governo italiano, e non è la Tav, che comunque si farà, a meno di catastrofi a oggi imprevedibili: c’è una maggioranza nel paese e in Parlamento a favore, punto (ne fa parte, valutazione dei costi a parte, anche il meraviglioso professor Marco Ponti). Grillo Casaleggio e Di Maio lo sanno, e annaspano per trovare una via d’uscita. Il vero buco è politico: un governo senza testa, immerso nel narcisismo selfistico, ha dimenticato di leggere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.