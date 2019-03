Roma. L’irruzione di Emmanuel Macron nella politica europea con la sua lettera per un “Rinascimento europeo”, dopo mesi di assenza trascorsi a cercare di capire come frenare i gilet gialli, ha ottenuto delle strane reazioni. Troppo timide laddove ci si sarebbe aspettati esaltazione e trasporto. Entusiaste laddove invece erano previste indifferenza e sdegno. Non è stata di certo una sorpresa la reazione di Donald Tusk che ha da subito dato il suo sostegno, Jean-Claude Juncker invece ha parlato di proposte...

