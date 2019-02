Dio benedica Macron

Non sono macroniano, si sa. Ma per quello che sta facendo, posso solo dire tanto di cappello. Non si era mai visto nulla di simile. Sta inventando qualcosa, è in un momento di invenzione democratica. Bisogna essere accecati dai pregiudizi ideologici per non rendersene conto”. Anche uno come Robert Redeker, filosofo e scrittore non certo sospettabile di macronismo, osserva affascinato ciò che sta andando in scena nei licei della Normandia profonda e nei palasport dell’Alvernia rurale, che Emmanuel Macron ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.