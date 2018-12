"Gente, non siamo più i coglioni!”, ha detto il presidente Donald Trump durante la visita di Natale ai soldati americani in Iraq. Si riferiva alla decisione di ritirare duemila uomini dalla Siria, che secondo lui è una realizzazione piena dello spirito nazionalista che guida tutto quello che fa. Sulla carta il progetto è chiaro. Se il motto del trumpismo in politica estera è America First!, l’America viene prima, allora il presidente non vuole più mandare soldati in giro per il...

