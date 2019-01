La realtà batte Trump due volte nelle prossime due settimane

New York. Ci sono due date chiave per capire lo scontro tra il populismo del presidente americano Donald Trump e la realtà. Una è l’11 gennaio, quando i dipendenti federali dovrebbero ricevere la prossima busta paga. Dovrebbero: perché invece in questo momento c’è lo shutdown per il Muro e quindi 800 mila lavoratori potrebbero restare senza paga e si vedono già i primi effetti. Il presidente rifiuta di approvare il budget federale ma non ha i voti per imporre il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.