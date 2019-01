“L’Iran può fare quel che vuole in Siria”

Due giorni fa il presidente americano, Donald Trump, ha detto che “l’Iran può fare ciò che vuole in Siria, francamente” durante una riunione del governo e davanti alle telecamere. Una fonte del governo israeliano ha risposto in modo anonimo sul giornale Yedioth Ahronoth: “E’ triste che il presidente americano non guardi il materiale d’intelligence che gli passiamo”. Dal 2013 Israele lancia raid aerei sulla Siria per evitare proprio che l’Iran faccia quello che vuole nel paese, e quindi costruisca basi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.