L’autodifesa di Israele in Siria

Israele ha bombardato unità iraniane in Siria per due volte in meno di ventiquattr’ore e fin qui non è una novità, visto che a partire dal 2013 lo ha fatto migliaia di volte. Ieri però il comando delle forze israeliane ha annunciato i raid quasi in diretta. Di solito le operazioni militari di Israele in Siria non erano dichiarate in modo da evitare tensioni aggiuntive e la possibilità di una escalation. Per anni interlocutori maggiori come la Russia e l’America...

