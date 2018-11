A Parigi si sono solo sfiorati, in mezzo a quel rigido cerimoniale imposto da Emmanuel Macron per celebrare i cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale; un rituale fatto a bella posta, secondo i maligni, per impedire che Donald Trump e Vladimir Putin potessero parlare a quattr’occhi. Ma il presidente francese ancora una volta non aveva calcolato la forza dell’imprevedibilità. E’ bastato un ammiccamento, un occhiolino, un cenno, un pollice alzato, per far saltare ogni steccato diplomatico. Trump non...

