Come mettere a posto l’americano a Parigi

Questo Arancione ha perso la maggioranza al Congresso, la Camera ai democratici e il Senato alla Russia (come ha ridacchiato uno stand-up comic), ha eletto un magnaccia morto nel Nevada, ha messo un delinquente al posto dell’Attorney General per difendersi in un’indagine, ha bastonato Jim Acosta della Cnn perché voleva una risposta a una domanda, poi prende l’aereo, sbarca a Parigi come un profugo di un paese invaso dai latinos in fuga dal Nicaragua, e si permette di schiaffeggiare gli...

