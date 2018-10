Bruxelles. “Cercherò fino all’ultimo di convincere il governo, e specialmente il ministro dell’Economia, ad avvicinarsi alle regole comuni”, ha detto ieri il commissario per gli Affari economici, Pierre Moscovici: “Potremo non essere in pieno accordo, ma ci serve uno sforzo di avvicinamento in modo che possiamo vedere che l’Italia è ancora quello che deve essere, cioè un membro al cuore della zona euro”. Per l’Italia “non è troppo tardi per mantenere la stabilità, non è troppo tardi per mostrare che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.