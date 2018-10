Il governo in manovra va a sbattere su Draghi e Fmi

Milano. Continua il pressing nei confronti dell'Italia da parte delle massime autorità economiche mondiali sulla manovra economica e fiscale che il governo Lega-5Stelle si appresta ad approvare (il consiglio dei ministri si riunirà lunedì 15 ottobre) e a trasmettere alla Commissione europea in un clima di crescente tensione e incertezza sui mercati. "Per i paesi dell'eurozona ad alto debito è di particolare importanza la piena adesione alle regole del Patto di stabilità e crescita per la salvaguardia di solide posizioni di bilancio", ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo intervento a Bali durante i lavori annuali del Fondo monetario internazionale. Seppure implicito, il riferimento all'Italia è abbastanza chiaro nelle parole di Draghi, dopo che stamattina il responsabile del dipartimento europeo dell'Fmi, Poul Thomsen, aveva ribadito la necessità che la legge di bilancio italiana per il 2019 fosse compatibile con le norme europee, aggiungendo che non è questo il momento di allentare la politica di bilancio, come invece intende fare l'attuale governo, ma di ridurre il deficit strutturale. Sempre riferendosi all'Eurozona Draghi ha richiamato la necessità di implementare ulteriormente le riforme strutturali contestualmente alla creazione di cuscinetti di bilancio. Riguardo alle politiche monetarie, il presidente della Bce ha aggiunto che la politica deve "agire più decisamente per aumentare il potenziale di crescita a lungo termine e ridurre le debolezze".

La risposta dell'Eurotower a Savona e l'ultimo appello di Juncker

In relazione proprio a quest'ultimo punto, va ricordata la richiesta d'intervento lanciata all'indirizzo della Bce dal ministro Paolo Savona qualche giorno fa durante un'intervista a “Porta a Porta”. Secondo Savona, Draghi dovrebbe cercare di calmare le oscillazioni dello spread incrementando l'acquisto di titoli di stato italiani. Parole alle quali, secondo un'agenzia Reuters, la banca centrale ha reagito facendo sapere che non potrà venire in aiuto dell'Italia se non in presenza di un "programma" di salvataggio concordato che verrebbe concesso solo in cambio di pesanti sacrifici e riforme economiche. Inoltre, riferiscono sempre le stesse fonti, qualsiasi tentativo di eludere tali regole danneggerebbe la credibilità stessa della Bce e minerebbe la fiducia nell'unione monetaria da parte dei paesi creditori. Sempre oggi, su Le Monde, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, parlando della manovra economica, ha detto che "l'Italia non rispetta la parola data", e ha quindi lanciato un nuovo appello alle autorità del nostro paese che sono certamente libere nelle loro scelte, nel reddito minimo o nella fiscalità delle aziende, ma devono “rispettare le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea”.