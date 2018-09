In Europa c’è un altro effetto Salvini

E se l’effetto Salvini fosse l’opposto rispetto a quello che pensiamo? Il risultato delle elezioni svedesi ci dice ancora una volta che quando un grande paese europeo deve decidere se votare o no per un partito sovranista, a meno che il paese in questione non sia l’Italia, il risultato è sempre lo stesso: vittorie zero, secondi posti pochi, terzi posti quasi sempre. In Svezia, il partito populista guidato da Jimmie Akesson ha guadagnato cinque punti rispetto alle politiche precedenti, arrivando...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.