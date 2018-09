I dati negativi presentati ieri dall’Istat sulla produzione industriale italiana – che a luglio ha perso l’1,8 per cento rispetto a giugno, contro una media europea in calo dello 0,7 per cento, peggior risultato ottenuto dal nostro paese dal giugno del 2016 – ci ricordano ancora una volta che la Bannon & Associati potrebbe presto maledire il giorno in cui ha scelto di trasformare il nostro paese nel laboratorio in cui sperimentare il modello del sovranismo europeo. Per tutti coloro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.