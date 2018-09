A mani vuote a Salisburgo

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenta oggi a mani vuote al vertice informale di Salisburgo, dove i capi di stato e di governo dell’Unione europea discuteranno nuovamente di migranti. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non ha “ricevuto nulla su carta da parte del governo italiano” in vista dell’incontro di oggi e domani in Austria, ha rivelato oggi un alto funzionario europeo. L’estate è trascorsa tra minacce, bracci di ferro, tentativi di ricatti, urla e insulti all’Ue...

