Bruxelles. Secondo il governo di Giuseppe Conte, il vertice informale di Salisburgo avrebbe dovuto segnare una svolta concreta in termini di solidarietà dell’Unione europea su sbarchi e redistribuzione dei migranti. Non è andata così. Dopo un’estate di polemiche, trattative, scontri, ricatti e “merde alors!”, i leader dell’Ue si sono risvegliati con un balzo indietro di almeno un paio d’anni. I Ventotto si sono rimessi a discutere della possibilità per i paesi che non vogliono prendersi i migranti di ovviare attraverso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.