Ricapitolazione sulla divisione dei poteri e sulla democrazia a uso dei ministri

Professor Cassese, le chiedo di commentare alcune dichiarazioni recenti di membri del governo. 15 agosto, Conte nella prefettura di Genova: “Al di là delle verifiche penali, di quello che farà la magistratura con la sua inchiesta, noi non possiamo aspettare i tempi della giustizia”. 16 agosto, Di Maio: “Ci limitiamo a non aspettare i tempi della giustizia, come ha detto ieri giustamente Conte, a fare quello che è di nostra competenza dal punto di vista politico e di governo”. Si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.