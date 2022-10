Sull'energia serve un'Europa unita. Le sfide e qualche idea per il governo che verrà

L’Italia di fronte all’imperativo di frenare il caro bollette (e al bazooka tedesco). Perché conviene battersi per un meccanismo di redistribuzione a livello europeo abbandonando alcune battaglie sbagliate, come quella per il price cap

Tutti gli stati membri dell’Unione europea hanno impegnato una fetta consistente del rispettivo bilancio per frenare l’aumento delle bollette. A oggi, l’Italia ha già speso o impegnato 60 miliardi di euro, pari a 3,3 punti di pil: più di noi hanno fatto solo Grecia e Croazia. La stessa Germania finora si era dimostrata relativamente accorta, avendo mobilitato circa il 2,8 per cento del pil. Adesso, il bazooka da 200 miliardi (5 per cento del pil) sembra scombinare i giochi e segnare un sorpasso pericoloso da parte di Berlino, all’insegna dell’ognuno per sé. In uno dei suoi discorsi più noti ed efficaci, il 10 ottobre 1980, Margaret Thatcher si chiedeva cosa avrebbe potuto impedire alla Gran Bretagna di tornare a prosperare. “Sarà forse la prospettiva di un altro inverno di scontento? Suppongo che potrebbe. Ma preferisco credere che con l’esperienza abbiamo appreso alcune lezioni, che arriveremo, lentamente e con fatica, a un autunno di comprensione. E spero che dopo verrà un inverno di buonsenso”. Un autunno di comprensione è proprio ciò che servirebbe a Giorgia Meloni per affrontare un inverno che si preannuncia durissimo a causa della crisi energetica. Il cambio del testimone a Palazzo Chigi offre un’occasione unica per fare un tagliando alla linea seguita fin qui, confermando le iniziative che si sono rivelate utili e rivedendo, correggendo o abbandonando quelle che non hanno dato frutti.