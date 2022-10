“Sull'energia Meloni continui il lavoro di Draghi. L'Italia va difesa a Bruxelles”. Parla Pasini (Feralpi)

“Il primo punto dell’agenda Meloni? L’energia”. Da presidente del gruppo Feralpi che solo in Italia consuma più di un miliardo di kilowattora all’anno, Giuseppe Pasini ha le idee chiare su cosa dovrebbe fare il prossimo esecutivo per tenere dritto il timone in quella che secondo lui è “una perfetta tempesta economica”. Molto passa dalla continuità con le misure adottate dal governo guidato da Mario Draghi. “Sì, avrei preferito che ci fosse lui in questa fase, ma è andata così ed è ora di guardare avanti”.

