L'Ue guarda alla Spagna e studia la riforma del mercato dell'energia

La riunione straordinaria del Consiglio Ue dell’energia dovrebbe dare la linea su come intervenire sui prezzi record dell’energia elettrica. La Commissione ha elaborato una proposta di regolamento per dare traduzione giuridica a un non-paper di alcuni giorni fa (Il Foglio, 3 settembre). Anche la Repubblica Ceca, presidente di turno, ha messo nero su bianco diverse idee. E’ soprattutto sulle ipotesi di riforma del mercato che si concentrerà il confronto: d’altronde, anche nella campagna elettorale in corso in Italia non si fa che discutere (impropriamente) di “disaccoppiamento” dei prezzi dell’energia elettrica da quelli del gas. In tutte le borse elettriche europee, il prezzo dell’elettricità è determinato dal costo marginale dell’impianto più costoso necessario in quel momento per soddisfare il fabbisogno. Poiché spesso si tratta di centrali a gas, il boom dei prezzi del metano determina un’esplosione di quelli elettrici. Per questo, da settimane, si rincorrono proposte su come sganciare i prezzi delle due commodity. In particolare, si parla dell’esclusione del gas dalla borsa elettrica, dell’europeizzazione del “tope al gas” iberico e di un sistema di “cattura” della rendita inframarginale.



In cosa consistono e quali effetti avrebbero per il nostro paese?

