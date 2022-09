Il gas in Italia c'è, ma non lo vogliamo

Se vi dicessero che in Italia esiste una soluzione a portata di mano che in un colpo solo potrebbe aiutare il nostro paese (a) a prevenire razionamenti futuri, (b) a essere più indipendente dalla Russia, (c) a essere padrone del suo destino energetico, (d) a non rendere necessario l’utilizzo eterno di nuovi rigassificatori, (e) a essere meno vincolato ai regimi illiberali, (f) a essere maggiormente in grado di governare le sue bollette, (g) a essere davvero fedele ai piani europei sulla decarbonizzazione e (h) a essere persino in grado di creare nuovi posti di lavoro. E se vi dicessero poi che questa soluzione a portata di mano viene tenuta lontana dal dibattito pubblico per questioni ideologiche, per capricci demagogici, per sottomissione all’agenda populista, voi che cosa direste? Direste probabilmente: oh, ma siete tutti impazziti? Bene. Esiste in Italia, quando si parla di gas, una gallina dalle uova d’oro che il nostro paese ha scelto da anni di ignorare. Quella gallina si trova sui fondali italiani e coincide con una quantità mostruosa di gas che il nostro paese ha scelto di lasciare in fondo ai suoi mari. Le stime sono queste: in Italia, le riserve italiane di gas accertate, quelle cioè già certificate, corrispondono a 92 miliardi di metri cubi. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, sotto terra in Italia in realtà c’è molto di più, “c’è metano per 200 miliardi di metri cubi”, ma restiamo su quel numero: 92 miliardi. Per capire di cosa stiamo parlando qualche numero può aiutare.

