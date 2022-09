L'Ue è ancora divisa sul price cap, ma qualcosa si muove. Il documento della Commissione

Bruxelles. Le pressioni dell’Italia per ottenere un tetto al prezzo su tutto il gas importato nell’Unione europea via gasdotto potrebbero iniziare a portare frutti, malgrado le divisioni che permangono tra i ventisette stati membri sul price cap. La Commissione di Ursula von der Leyen si è convinta a formulare una serie di ipotesi da sottoporre ai ministri dell’Energia, dopo la lettera inviata da quindici paesi per chiedere il tetto al prezzo del gas. “Il price cap, che è stato chiesto dall’inizio da un numero crescente di stati membri, è la sola misura che aiuterà tutti i paesi a mitigare la pressione inflazionistica, gestire le aspettative e fornire un quadro in caso di interruzione potenziale degli approvvigionamenti”, si legge nella missiva recapitata martedì alla commissaria per l’Energia, Kadri Simson.

