Il price cap non fa più paura all'Ue. I tempi dettati da Berlino

Bruxelles. “E’ giunto il momento per un tetto al prezzo del gas russo esportato attraverso i gasdotti in Europa”, ha detto oggi Ursula von der Leyen, preannunciando una svolta della Commissione per rispondere alle “manipolazioni” di Vladimir Putin sull’energia. Poche ore dopo i ministri delle Finanze del G7 hanno raggiunto un accordo su un meccanismo per imporre un tetto al prezzo del petrolio esportato dalla Russia a livello globale. Sono passati quasi sei mesi da quando Mario Draghi ha proposto per la prima volta un “price cap” sul gas russo. E quatto mesi da quando lo stesso Draghi è tornato da Washington dove aveva elaborato con Janet Yellen quello sul petrolio russo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE