Così è maturata la svolta tedesca sul gas. E ora Draghi può sperare davvero nel price cap

Se il ripensamento sarà definitivo lo si capirà tra una settimana. Il 7 settembre, in particolare, quando i lavori preliminari in vista del Consiglio europeo dei ministri dell’Ambiente e dell’Energia, in programma due giorni dopo a Praga, avranno inizio. E sarà lì, nel corso di quello che si preannuncia come un confronto serrato tra Roberto Cingolani e il suo collega olandese, l’uno e l’altro ai due poli opposti della discussione sul mercato continentale del gas e sulle nuove regole a cui improntarlo, che la Germania avrà l’occasione di prendere ufficialmente posizione, di indirizzare l’esito della riunione sul price cap. E però un segnale è arrivato, a Roma e non solo: e ha tutti i crismi di un primordio di svolta che a Palazzo Chigi i consiglieri di Mario Draghi accolgono come una “grande vittoria”. Non dovrà apparire tale, però. Perché anche la diplomazia ha il suo galateo. E dunque il governo tedesco è sì pronto a rinnegare la propria contrarietà al tetto europeo al prezzo del gas, al progetto di Draghi e Cingolani insomma, ma solo a patto di poterselo, sia pure in parte, intestare. E’ stato questo, infatti, il senso del dispaccio arrivato dalla cancelleria di Olaf Scholz e dagli uffici del suo vice Robert Habeck. Si può fare, dunque, ma bisognerà concordare dettagli e regole tutti insieme. Cautela, quindi. Perché di qui al 9 settembre manca molto, e perché le variabili sono tutte da valutare.

