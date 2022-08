L'Ue è pronta a "un intervento di emergenza" sul mercato dell'energia

Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, oggi ha annunciato un “intervento d’emergenza” e una “riforma strutturale” del mercato europeo dell’energia, dopo che la Germania ha abbandonato la sua opposizione al disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas. La svolta del governo di Olaf Scholz è arrivata nel fine settimana. La guerra del gas lanciata da Vladimir Putin contro l’Unione europea, in rappresaglia al suo sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa, ha fatto cadere un altro tabù tedesco. Dallo scorso autunno Berlino aveva sempre rigettato le richieste di altri stati membri – Spagna, Francia, Italia e Belgio – di modificare il funzionamento del mercato europeo dell’energia, compreso il tetto al prezzo del gas. Ma anche la Germania si è dovuta arrendere all’evidenza di bollette astronomiche. Oggi il prezzo dell’elettricità ha superato per la prima volta i mille euro per megawattora. E’ più di dieci volte il livello di un anno fa. La pressione interna è stata più convincente per Berlino di quella di altri stati membri. Serve un “nuovo modello di mercato”, ha detto ieri a Bloomberg il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck: “Il fatto che il prezzo più alto è quello che fissa sempre i prezzi di tutte le altre forme di energia potrebbe cambiare”. Domenica era stato il ministro delle Finanze, Christian Lindner, a sostenere la necessità di intervenire “con la massima urgenza” sui prezzi dell’energia.

