Il G7 dice sì al price cap sul petrolio. Gentiloni: "Allargare sostegno europeo e globale"

I ministri delle Finanze trovano l'accordo per limitare i guadagni di Putin. Von der Leyen torna sul metano: "È ora di definire un tetto al prezzo del gas trasportato in Europa dai gasdotti". La Russia minaccia ritorsioni

I ministri delle Finanze dei paesi del G7 hanno trovato l'accordo per introdurre un tetto al prezzo del petrolio russo. L'obiettivo della misura è duplice: inviare un netto messaggio politico alla Russia, che sta utilizzando come arma economica i beni energetici che esporta, e abbassare i prezzi dell'energia, che sono la causa primaria dell'elevata inflazione in occidente.