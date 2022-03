Biden annuncia l'embargo del petrolio russo. Le conseguenze insidiose e il messaggio a Putin

Joe Biden ha annunciato l’embargo del petrolio e del gas russi, aprendo così la seconda fase delle reazioni occidentali alla guerra unprovoked and unjustified, cioè immotivata, di Vladimir Putin in Ucraina. La decisione del presidente americano è piena di conseguenze: ci sarà un aumento del prezzo del gas, da cui dipende la sostenibilità energetica dell’Europa (che è come dire: paghiamo anche noi per questo embargo); ci sarà un aumento dei prezzi generale in una crisi inflazionistica già pronunciata; si attiverà un sistema di compensazione delle risorse che passa, come stiamo già vedendo, anche dal Venezuela e dall’Iran, con quel che implica fare affari con un regime che affama il suo popolo e con un altro che oltre ad affamare il suo popolo ambisce a dotarsi di un’arma atomica: stiamo costruendo un mondo nuovo in cui la Russia è isolata, ma è evidentemente pieno di insidie, come sappiamo bene noi europei che siamo alle prese con la diversificazione dell’approvvigionamento energetico nel Mediterraneo. Biden paga anche un prezzo politico interno, in questa fase politica in cui si è dedicato alla ristrutturazione dello stato sociale americano. Costa tutto tantissimo, a tutti.

