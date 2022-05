L'Ue sceglie un embargo lento al petrolio di Putin. Deroghe per Ungheria e Slovacchia

Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen oggi dovrebbe proporre agli stati membri di adottare un embargo sulle importazioni di petrolio dalla Russia. Ma, fra tempistica, eccezioni e deroghe, l’unità dell’Unione europea inizia a scricchiolare, compromettendo l’efficacia delle sue sanzioni. La decisione di inserire il petrolio nel sesto pacchetto è arrivata solo dopo che Germania e Austria hanno tolto il veto all’embargo. Tuttavia entrambi i paesi hanno ottenuto di avere più tempo per emanciparsi dal petrolio russo. Secondo le indiscrezioni circolate a Bruxelles, il divieto di importazione di greggio e prodotti raffinati dalla Russia dovrebbe essere effettivo solo alla fine dell’anno. Ma non per tutti gli stati membri. Ungheria e Slovacchia potrebbero ottenere una deroga temporale più lunga o essere totalmente escluse dall’embargo. Il premier ungherese, Viktor Orbán, aveva definito gas e petrolio come una “linea rossa”. Domenica il suo governo ha minacciato di bloccare il sesto pacchetto con il veto. Per non correre il rischio di un clamoroso stallo che avrebbe messo in luce la rottura dell’unità dell’Ue, la Commissione ha scelto la via di una risposta disunita.



