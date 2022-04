E' davvero poco nazionalista il naZionalismo di Orbán

C’è sempre un punto sulla mappa dell’Unione europea in cui si rompe l’unità dei paesi membri. Questo punto di frattura è l’Ungheria di Viktor Orbán, che domenica si è aggiudicato un quarto mandato consecutivo: il quinto della sua carriera. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Orbán è rimasto fedele a Vladimir Putin, è stato l’unico leader europeo a non isolare il presidente russo e anzi, la sera in cui ha vinto le elezioni ha anche detto che la sua era una vittoria contro Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino che lo criticato per il suo atteggiamento compiacente nei confronti del Cremlino. Orbán è l’uomo di Putin in Europa e infatti una delle prime mosse del suo nuovo vecchio governo è stata quella di dire che Budapest stava studiando il modo per pagare il gas in rubli, come vuole il presidente russo. Gli altri leader europei si sono rifiutati, perché pagare in rubli vorrebbe dire indebolire l’effetto delle sanzioni. Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno detto con chiarezza a Putin che gli europei erano tutti contrari e che il pagamento del gas sarebbe continuato secondo i contratti: in euro. Tutti d’accordo tranne Orbán. Il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha detto che l’Ungheria sta lavorando a una soluzione tecnica per pagare il gas in rubli e ha aggiunto che non vede la necessità che la Commissione europea prepari una risposta congiunta da parte di tutti i paesi che importano il gas russo. Il messaggio è semplice: noi a Budapest faremo come vogliamo, come vuole Putin.

