Tutti vogliono il “price cap” sul gas, ma quale?

Tetto sui gasdotti russi o sulla borsa Ttf? Fare come in Spagna o “disaccoppiamento”? La scelta non è semplice, valutare male le conseguenze può essere un guaio

Tutti pazzi per il price cap. Nessuno, però, dice con chiarezza cosa intende in pratica. O, per meglio dire, la stessa espressione viene utilizzata per indicare cose molto diverse tra di loro. Ci sono tre distinzioni fondamentali: cap al prezzo del gas oppure dell’energia elettrica; cap nazionali oppure europei; cap ai prezzi all’ingrosso oppure al dettaglio. Molte proposte sono mutuamente esclusive: se i prezzi del gas calano, per effetto del tetto o per altre cause, quelli elettrici seguono a ruota, rendendo inutile un intervento specifico. Inoltre, alcune di esse sono dichiaratamente transitorie (il tetto al gas), mentre altre (specie nel caso elettrico) sono pensate come strutturali.