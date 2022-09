C'è la maggioranza sul price cap: nato, morto e risorto in tre giorni

Bruxelles. In tre giorni, la proposta di imporre un price cap dell’Unione europea sulle importazioni di gas è nata, morta e risorta. Potrebbe perfino risorgere in una forma diversa da quella annunciata mercoledì dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: non più un tetto solo per il gas russo che arriva nell’Ue attraverso i gasdotti, ma un price cap su tutto il gas importato, compreso il gas naturale liquefatto (Gnl) da Stati Uniti, Norvegia e Qatar.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE