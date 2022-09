Cosa c'è dietro alle divisioni nell'Ue sul price cap del gas russo

Bruxelles. Il pacchetto annunciato dalla Commissione di Ursula von der Leyen per gestire l’emergenza dei prezzi dell’energia e rispondere alla sfida di Vladimir Putin sul gas potrebbe uscire annacquato dal Consiglio straordinario dell’Energia di oggi. I governi dei 27 sono divisi su almeno due delle cinque misure proposte mercoledì dalla Commissione: il tetto al prezzo del gas importato dalla Russia e il prelievo di solidarietà per le compagnie di combustibili fossili. Nelle prime discussioni, tutti si sono detti d’accordo su una modifica delle regole sugli aiuti di stato per soccorrere le società energetiche che hanno problemi di liquidità a causa della volatilità sui mercati. La riduzione della domanda di elettricità è considerata una necessità, anche se diversi governi vogliono evitare obiettivi obbligatori. Sulla principale misura del pacchetto von der Leyen – un nuovo meccanismo per limitare i ricavi degli impianti di generazione elettrica diversi da centrali a gas (rinnovabili, nucleare, petrolio e carbone) – ci sono convergenze, ma alcuni paesi chiedono interventi più radicali. Sul price cap del gas russo la Germania rimane scettica, mentre alcuni paesi dell’est sono esplicitamente contrari. “Non c’è una maggioranza per sostenere questa misura”, dice al Foglio un diplomatico dell’Ue: dal Consiglio Energia “non ci sarà mandato alla Commissione per procedere immediatamente” con il tetto al prezzo del gas russo.

