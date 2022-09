Contro il caro bollette l'Europa serve, ma il price cap ha un guaio

Tutti – da destra e da sinistra, a livello nazionale ed europeo, da esperti o sedicenti tali – lo invocano, lo auspicano, lo minacciano anche se nessuno sa o ha capito cosa sia effettivamente, come dimostrano le estemporanee interpretazioni avanzate ogni giorno. Parlo del tetto al prezzo del gas e da ultimo, per non farci mancare nulla, anche a quello del petrolio russo paradossalmente proposto dal G7 nonostante l’embargo del petrolio russo decretato dall’Europa e nonostante il forte calo del suo prezzo: dai 92 dollari al barile di giugno ai 75 e dai circa 124 dollari al barile di giugno ai 92 del 1° settembre per il Brent Dated.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE