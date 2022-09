Le proposte radicali di von der Leyen per sfidare Putin sul gas

L’Unione europea è pronta a sfidare Vladimir Putin sul gas e a correre il rischio di un taglio totale delle forniture, dopo che il presidente russo ha minacciato di chiudere i rubinetti in caso di imposizione di un tetto ai prezzi. “Questi sono tempi difficili e non finiranno presto, ma sono convinta che, se dimostreremo solidarietà, unità e determinazione, abbiamo la forza economica e la volontà politica per superarli”, ha detto ieri Ursula von der Leyen, presentando il pacchetto che sarà discusso domani dai ministri dell’Energia. “Price cap” sul gas russo, riduzione della domanda di elettricità, limite ai ricavi dalle energie a basso costo, prelievo di solidarietà sulle società petrolifere, liquidità per le imprese energetiche, ridimensionamento del ruolo del Ttf di Amsterdam: il funzionamento del mercato europeo dell’energia potrebbe essere stravolto con misure radicali, anche se temporanee, per gestire l’emergenza e sconfiggere Putin nella guerra del gas.

