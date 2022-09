Il price cap, la lettera di dodici paesi europei e quei passaggi che mancano

Torna in azione il blocco dei 12 paesi dell’Ue, compresa l’Italia (per alcuni aspetti con un ruolo di guida), intenzionati a cambiare il modo di affrontare la questione degli approvvigionamenti energetici e il rapporto con la Russia, con una forte richiesta perché venga posto un tetto al prezzo al quale gli europei acquistano il gas. Una scelta possibile grazie alla forza che deriva dal coordinamento tra i maggiori compratori mondiali, dominanti in un mercato fatto di pochi fornitori e pochi acquirenti. Hanno scritto una lettera, oltre all’Italia, Polonia, Lituania, Lettonia, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Croazia, Romania e Malta.

